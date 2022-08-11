انتهاء مدة طلبات التعيين ضمن قانون الأمن الغذائي

بغداد/ نبأ مشرق

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن انتهاء مدة التقديم لأغلب الدرجات الوظيفية الواردة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في تصريح إلى (المدى)، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية أعطى لكل محافظة صلاحية التعاقد مع ألف خريج لمدة ثلاث سنوات براتب شهري لا يزيد على 300 الف دينار”.

وأضاف الشبلي، أن “المحافظات بدأت تطلق هذه العقود تباعاً، ويكون المتقدم للحصول على فرصة العمل حاصل على شهادة البكالوريوس أو المعهد”.

وأشار، إلى أن “مدة التقديم لأغلب المحافظات قد انتهت، وتخضع حالياً الطلبات لعمليات الفرز حسب الاختصاصات المطلوبة”.

وأورد الشبلي، أن “لجان داخل المحافظات تتولى عملية الفرز، ومن حق الذي يشعر بالغبن أن يعترض على نتيجة الطلبات”.

ومضى الشبلي، إلى أن “أعضاء مجلس النواب في المحافظات يتابعون هذه التعيينات كونها تمس حياة المواطنين”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد نفت في وقت سابق وجود درجات وظيفية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، واشترطت أن يكون ذلك في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي المقدم من اللجنة المالية بعد جولة من المباحثات بمبلغ يصل إلى 25 تريليون دينار ينفذ على مرحلتين.

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