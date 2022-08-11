حلول الجودة الاستشارية المبتكرة في القرن الحادي والعشرين



• مهندس/ مهند عارف النابلسي.

• خبير متخصص محترف يقدِّم دورات تدريبية مبتكرة واستشارات عملية ناجحة في العديد من المجالات.

• كاتب وباحث وقصصي وناقد سينمائي.

• من مواليد 20 شباط فبراير 1949 في نابلس ، فلسطين ، ومقيم حاليًا في عمَّان / الأردن.

• حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكيماوية من جامعة فرايبرغ، ألمانيا.

• حاصل على دورة متخصصة بتحسين المنتجات الصناعية بطوكيو- البابان، بالتنسيق مع اليونيدو.

• شهادة “مدير جودة معتمد” من جامعة مانيتوبا الكندية بالعام 2002.

• أربع شهادات بالسكس سيجما والجودة الرشيقة من جامعة فيلانوفا الأمريكية من العام 2004 وحتى 2007، على النحو التالي: الحزام الأخضر، الحزام الرشيق، الحزام الأسود، شهادة الماستر الشاملة بالحيود السداسي (السيكس سيجما).

• مدير مشروع آفاق لإدارة التغيير بالأسمنت الأردنية للأعوام 1999-2001، وتتعلق بتجربة الخصخصة والدمج مع شركة لافارج الفرنسية العالمية.

• عضو مؤسس بجمعية الجودة الأردنية، ومشارك بمجلس الإدارة للأعوام 2000-2005.

• عضو بنقابة المهندسين الأردنيين (128/6)، وبجمعية الخرسانة الأردنية والمستشارين الأردنيين.

• عضو بجمعية الجودة الأمريكية للعام 2000.

• عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ 1999.

• عضو الاتحاد العربي لكتاب الإنترنت منذ تأسيسه عام 2007.

• عمل كمستشار جودة لجيدكو (تنمية الصادرات) للفترة من 2003-2006، حيث شارك بفعالية بالمشروع اليورو-متوسطي لبناء ما يسمى”كواليتيثيم” المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد مثَّل الأردن بلجنة “الكتابة” العُليا للمشروع ومقرها باريس.

• عمل كمقيِّم أساسي بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز بالعامين 2002 و2010 (للقطاعين الخاص والعام).

• عمل كرئيس فريق تقييم بجائزة الملك عبد العزيز للجودة للدورتين 2008 و2010 (للقطاع الخاص السعودي-مصانع الغاز والبتورول بالمنطقة الشرقية).

• عمل كمقيِّم لجائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز بدورتها الثالثة بالعام 2013.

• عمل كمرشد معتمد لجوائز التميز لكل من منطقة العقبة الاقتصادية (ايسيزا)، ولوزارة المالية الأردنية (وكذلك بمشروع إدارة التغيير والحكومة الإلكترونية)، ولمؤسسة الإقراض الزراعي ومركز التدريب المهني، ولشركة نات هيلث للتأمين الصحي، ولمستشفيات التخصصي والاستشاري (للأعوام ما بين 2006 وحتى 2011)، وفد نجحت بعض هذه المؤسسات والشركات بإحراز جوائز وختم التميز.

• عمل بمجال صناعة الأسمنت السعودية والأردنية لأكثر من 25 عامًا، وفي مناصب قيادية إشرافية.

• كتابة عشرات أوراق عمل المتخصصة (بصناعة الأسمنت) والمقالات بالإدارة والجودة والتميز.

• قدَّم عشرات الندوات والدورات التدريبية الناجحة المحلية والإقليمية التي شملت سوريا والسودان وليبيا وأبو ظبي والعين، بالإضافة لذلك فقد تعامل مع متدربين سعوديين وقطريين وعراقيين، ومع مؤسسات تدريبية محلية وإقليمية مشهورة، وشملت مواضيع مختلفة كالجودة الشاملة والكايزن والحيودالسداسي والإدارة الاستراتيجية وادوات الجودة والجودة الرشيقة وبطاقات الأداء المتوازن والتخطيط الاستراتيجي، والأيزو 9001-2008، والتدقيق الداخلي على الأيزو، وإدارة التغيير، ومنهجيات عمل الفريق، كذلك قدم محاضرات واستشارات معرفية بمجال خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي…الخ.

• بشهري حزيران ونوفمبر من العام 2013 تم تقديم دورتين مكثفتين (25 ساعة تدريبية) لكل من وزارة مالية حكومة أبو ظبي ولبلدية العين بمساقي: السيكس سيجما والكايزن.

• مع نهاية العام 2014 (16-28/12/2014) تم تدريب 18 سعوديًا من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني السعودي على “إدارة مشاريع الحيود السداسي” (بواقع 50 ساعة تدريبية).

• تدريب “حيود سداسي”” لعشر ساعات في غرفة تجارة عمان بنيسان 2015، ولعشرين ساعة لكوادر وزارة العدل الأردنية في جامعة “طلال أبو غزالة” بشهر أبريل 2016.

تقديم عروض وندوات ودورات جودة عامة مجانية (توعوية وإرشادية) في كل من مؤسسات ايجابي والجمعية الأوروبية الأردنية وجامعة فيلادلفيا ونقابة المهندسن/جمعية المهندسين الصناعيين خلال الأعوام 2017/2018 و2019



• المؤلفات :

– صمت الجودة الشاملة ومجالات تطبيقها العملية: بالتعاون مع جمعية الجودة الأردنية، 2002م.

– أسرار الحيود السداسي: دار وائل للنشر، 2005م. حاز هذا الكتاب على جائزة جامعة فيلاديلفيا الأردنية لأحسن كتاب إداري- تقني.

– أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي: مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة، 2020م.

– النجم الساطع للجودة العصرية الجديدة: 2020م.

– حلول الجودة الاستشارية المبتكرة في القرن الحادي والعشرين: مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة، 202 2 م.

– البريد الإلكتروني: [email protected]