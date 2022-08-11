Posted on by

صالح يستقبل اللامي ويؤكد ضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي

صالح يستقبل اللامي ويؤكد ضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “الأخير أكد ضرورة تعزيز الإعلام المهني والحر باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، وأهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحافي والإعلامي تحمي الصحفيين وتدعم مهامهم في إطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة وتعزز دورهم المهم في تقويم عمل مؤسسات الدولة”.

من جانبه، قدم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي وفق البيان، “شرحاً عن عمل النقابة وجهودها في تطوير العمل الإعلامي إلى بعض المسائل التي تواجه العمل الإعلامي، وخطط النقابة للفترة المقبلة لتطوير واقع الصحفيين العراقيين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close