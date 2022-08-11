في أي مكان تختاره الرئاسة.. نائبة : جمعنا 170 توقيعا لعقد جلسة طارئة

في أي مكان تختاره الرئاسة.. نائبة لـ”المعلومة”: جمعنا 170 توقيعا لعقد جلسة طارئة

اكد النائب عن الاطار التنسيقي انتصار الموسوي , الخميس , عن جمع اكثر من 170 توقيع لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب طارئة, مشيرة الى انه لم نحصل على أي استجابة من رئاسة البرلمان لحد الان .

وقالت الموسوي في تصريح , ان ” اكثر من 170 توقيع تم جمعه لغرض عقد جلسة طارئة بخصوص الخدمات والوضع الحالي في أي مكان يتم تحديده من قبل هيئة الرئاسة ” .

وأضافت ان “نواب الاطار مازالوا يضغطون على رئاسة البرلمان بشان عقد الجلسة الى انه لم نحصل على أي استجابة من رئاسة البرلمان لحد الان ” , مبينة ان ” مجلس النواب مختص بعقد الجلسات لتشريع قوانين والتعطيل غير صحيح”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد في تصريح سابق، أن انعقاد جلسات مجلس النواب العراقي في أي مكان آخر مرهون باتفاق الحزبين الكرديين على قضية رئاسة الجمهورية, مشيرا الى وجود بوادر جيدة لحسم الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية من قبل اليكتي والبارتي. انتهى/25

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