نيكولا بيلتز تخرج عن صمتها بعد إشاعات “الحرب الباردة” مع فيكتوريا بيكهام

كشفت نيكولا بيلتز، زوجة بروكلين بيكهام عن حقيقة توتر علاقتها بوالدة زوجها، النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام بعدما تناقلت وسائل الإعلام أخباراً عن “حرب باردة” بينهما.

وفي مقابلة مع مجلة “فاريتي“، أوضحت بيلتز أن إشاعات العلاقة السيئة بينها وبين فيكتوريا بدأت عندما ارتدت بيلتز في زفافها فستاناً من تصميم فالنتينو بدلاً من الفستان الذي صنعته لها فيكتوريا بيكهام.

وتابعت نيكولا أنها خططت لارتداء فستان فيكتوريا، لكن الأخيرة تحججت بأن مشغلها غير قادر على إكماله قبل بضعة أشهر من الزفاف. فاضطرت حينها نيكول إلى اختيار فستان آخر.

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