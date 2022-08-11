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هل يريدان الذهاب بالعراق إلى حتفه الحتمي ؟..

بقلم مهدي قاسم

لا زالت  جولات و صولات التحدي و التحدي المضاد بين مقتدى الصدر و نوري المالكي تتواصل  على قدم و ساق ، منخلال تغريدات و تصريحات موجهة بوضخالقة في الشارع العراقي  توترا و  قلقا متصاعدا  ، خوفا من احتمال انفجار معارك دامية  بين المعسكرين  ليكون الضحية المواطن المسالم ، مثلما كان دائما في السنوات الماضية ، فأمراء الحرب وقادة المليشيات هؤلاء سيبقون في أمن و أمان مهما تقاتلوا وتحاربوا فيما بينهما ، علما أن النظام الإيراني ربما لا يعترض إلى اختفاء المالكي من  الساحة السياسية لو تأكد و ضمَّن ــ إلى جانب هادي العامري ــ  زعيما مليشياويا أخر ذات نفوذ ، يحرص و يحمي مصالحه في العراق ، و ضمن هذا السياق  يبدو أن مقتدى الصدر مصّر  على  تغييب المالكي من الساحة السياسية العراقية  بأي شكل من الأشكال ، في الوقت الذي يؤكد المالكي أنه ليس من السهل تهميشه و تغييبه سياسيا  و بكل هذه البساطة ، نظرا لنفوذه السياسي القوي  الذي حصل عليه نتيجة تهاونه مع  مظاهر الفساد  ، التي كلفت خزينة الدولة مئات مليارات دولارات مسروقة أو مختلسة  ذهبت إلى جيوب أحزاب وقادتها الفاسدين  ..

مع أن الصورة  قد تبدو على نحو أن مقتدى الصدر قوي  جدا جماهيريا  ، بينما  أن  لنوري المالكي نفوذا سياسيا  ، فضلا عن تحالفات سابقة قد يحاول الاستفادة منها في مواجهة مقتدى الصدر و النتيجة أنه حتى  لو جرت احتكاكات وصدامات دموية  بين أتباع مقتدى الصدر و أنصار نوري المالكي ،  فليس من الضروري أن الأمر سيؤدي إلى انتصار هذا الطرف على الطرف الآخر ، فكلما في الأمر كم مغفل من  أنصار هذا الطرف و كم ساذج من الطرف  الأخر يسقطون ضحايا  قتلى و يعتبرونهم  فيما بعد من شهداء الجنة  بعد تشييع مهيب و ملفوف بالعلم العراقي !!..

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