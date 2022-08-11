وضع حجر الأساس لإعمار مطار الموصل

الموصل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬

‭ ‬وضع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الأربعاء‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لمشروع‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مطار‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬بدأت‭ ‬الحياة‭ ‬تعود‭ ‬تدريجياً‭ ‬إلى‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬وتيرة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬بطيئة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬حتى‭ ‬أخرجته‭ ‬منها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭.‬‮ ‬‭ ‬استعاد‭ ‬العراق‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2017‭ ‬لكنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭. ‬وقالت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬ضغوطا‭ ‬سياسية‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬اعمار‭ ‬المطار‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬ويتخوف‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭ . ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬لمشروع‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مطار‭ ‬الموصل‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬رسمي،‭ ‬كما‭ ‬أورد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬‮ ‬

وقعت‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬عقداً‭ ‬مع‭ ‬شركتين‭ ‬تركيتين،‭ ‬هما‭ ‬‮«‬T.A.V‮»‬‭ ‬و‮»‬77‮»‬،‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المطار‭ ‬الحيوي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمحافظة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مدير‭ ‬المطار‭ ‬حيدر‭ ‬علي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬حيدر‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السقف‭ ‬الزمني‭ ‬المثبت‭ ‬للمشروع‭ ‬هو‭ ‬24‭ ‬شهراً‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬بدأت‭ ‬المدينة‭ ‬وسكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بالعودة‭ ‬تدريجياً‭ ‬إلى‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المتاجر‭ ‬وعادت‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬دولية‭. ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬السكان‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬جمة‭. ‬ففي‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬أصدرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬تقريراً‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬35‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬وأقلّ‭ ‬من‭ ‬15‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬جزئها‭ ‬الشرقي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬اليومية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬المطار‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مطار‭ ‬الموصل‭ ‬الدولي‭ ‬سيمنح‭ ‬فرصاً‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬لمحافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬والمسافرين‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬كلفة‭ ‬المشروع‭. ‬وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬جهوداً‭ ‬جبارة‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬تخضع‭ ‬لمواكبة‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬منه،‭ ‬‮«‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إنجاز‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬والأعمال‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬يدخل‭ ‬إعمار‭ ‬المطار‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والنقل،‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬266‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬ووضعت‭ ‬لعامي‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مدير‭ ‬بلديات‭ ‬نينوى‭ ‬رعد‭ ‬الحديدي‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭.‬

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