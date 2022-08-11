وقفات في مسير سبايا الطف

الدكتور فاضل حسن شريف

يوم عاشوراء صادف يوم الجمعة 61 هجرية المصادف 9 تشرين الأول 680 ميلادية. وقد بقيت السبايا في كربلاء الى زوال يوم 11 محرم. وخلالها قامت القبائل بأخذ التي تنتسب لها من السبايا، وبقيت نساء آل البيت عليهم السلام. بعدها امر عمر بن سعد جيشه بالخروج مع السبايا الى الكوفة وبينهم 20 من النسوة.

ومن التسميات التي وردت في روايات سبايا الطف مشهد الرأس. وقد مر موكب السبايا من كربلاء الى عسقلان ونصيبين وحماة وحمص ودمشق. ورد أن السبايا نزلت بموقع واحد بين كربلاء والكوفة، وثمانية مواقع بين الكوفة ودمشق. ومن المشاهد الموجودة في عسقلان بفلسطين.

جاء في كتب روايات السبايا ان موكب السبايا وصل ليل 12 من محرم في اطراف الكوفة. وبات السبايا في موقع يعرف بمشهد الحنانة الذي هو حاليا حي من أحياء النجف الاشرف. وسبب مبيتهم في الحنانة ذلك لتهيئة استعراض الجيش، وخروج الناس لاستقبال السبايا والجيش فرحين.

من مشاهد رأس الحسين الذي نزل فيه موكب السبايا مشهد نصيبين في تركيا قرب القامشلي. وفي مدينة نصيبين يوجد مسجد زين العابدين عليه السلام، ومسجد الرأس، ومشهد النقطة.

وبكل شموخ وعنفوان وصبر قالت عقيلة الطالبيين السيدة زينب عليها السلام بعد مصرع اخيها الحسين عليه السلام ( اللهم تقبل منا هذا القربان). وخاطبت أهل الكوفة بعد مرور سبايا معركة الطف في شوارع الكوفة، وبين ما قالته عليها السلام (أَتَدْرُونَ، وَيْلَكُمْ، أَيَّ كَبِدٍ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَثْتُمْ، وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَثْتُمْ،وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ هَتَكْتُمْ، وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ‏). ومن خطبتها امام الطاغية يزيد في دمشق (فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك الا فند وايامك الا عدد وجمعك إلا بدد يوما ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين).

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