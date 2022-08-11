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‏”الاتحاد الوطني الكردستاني” يوضح أسباب خلافه مع ‏‏”الحزب الديموقراطي الكردستاني”‏

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة ‏

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، ‏أسباب خلافه مع “الحزب الديموقراطي الكردستاني” بشأن ‏الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كردستان.   ‏
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وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي بيرة في ‏تصريح لموقع “صوت أميركا” “يعتقد الاتحاد أن المباراة ‏الانتخابية لم تبدأ لكن الديمقراطي الكردستاني سجل 11 هدفا ‏عبر مقاعد المكونات في برلمان كردستان”، مؤكدا “أهمية ‏انهاء القضية النهائية ويجب ان يكون ممثلو المكونات معبرين ‏حقيقيين عنهم”.   ‏
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وأضاف أن “ممثلي المكونات سيفوزون بـ600 أو 1000 ‏صوت في وقت يحتاج أعضاء برلمان كردستان إلى 13-15 ‏ألفا”.  ‏
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وأوضح بيرة أن “11 مقعدا مخصصا للمكونات غير الكردية ‏في كردستان سيحسم الكثير من القضايا”.   ‏
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وتابع: “ليس المكونات هم الذين لا يوافقون على خفض ‏المقاعد لهم ، بل الذين يقفون خلفهم”.  ‏
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وأشار إلى أن “ثمة فرق 500 ألف صوت بين سجل الناخبين ‏لمجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ويجب حسم هذا ‏الامر أيضا”.  ‏
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وختم بيرة: “في الواقع، الانتخابات البرلمانية، في إقليم ‏كردستان، فيها بعض القضايا الأولى من قانون الانتخابات، ‏والقضية الثانية من نهاية الانتخابات الأخرى للغيري الكردي، ‏والثالثة، مسألة تسجيل التصويت، التي يعتقد الاتحاد أنها غير ‏موجودة”.‏
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