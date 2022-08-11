3 ترليونات دينار قيمة الفساد في المنافذ الحدودية العراقية خلال عام

كشفت مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن خسارة العراق أكثر من ثلاثة ترليونات دينار خلال العام الماضي 2021 بسبب الهدر الحاصل في المنافذ الحدودية.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في بيان: إن “سبع دول اعلنت حجم صادراتها الى العراق في 2021 والتي بلغت اكثر من 37 مليار دولار حسب التقارير الرسمية الصادرة من هيئات الكمارك في تلك الدول”.

وأضاف العبيدي “بالمقابل اعلنت هيئة الكمارك العراقية عن بياناتها التي نشرها الجهاز المركزي للاحصاء والتي ذكرت فيها بان حجم استيرادات العراق الكلية بلغت 16 مليار دولار امريكي وان حجم استيرادات العراق من هذه الدول السبع بلغت 7 مليار دولار فقط بفارق 30 مليار دولار”.

وأوضح ان “هذا الفارق الكبير يدل على حجم البضائع الغير مسجلة الداخلة الى العراق عبر المنافذ غير الرسمية او بطرق غير رسمية ادت الى خسارة العراق لاكثر من 3 ترليون دينار عراقي كحد ادنى نتيجة عدم استحصال الكمارك المواد الداخلة مما يعكس حجم الهدر الحاصل في مجال المنافذ الحدودية والتي طال الحديث عنها كثيرا الا انها لازالت وبشكل واضح بعيد عن الكفاءة المطلوبة”.

وأشار العبيدي الى أن “البنك المركزي العراقي قام ببيع اكثر من 37 مليار دولار امريكي في 2021 اغلبها كان لتغطية استيرادات العراق حسب بيانات البنك المركزي”.

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