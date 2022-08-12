أبوغزالة والعبدلي يبحثان آليات التعاون في خدمة السوق العراقي

تم نشره في الجمعة 12 آب / أغسطس 2022.

استقبل الدكتور طلال أبوغزالة رئيس ومؤسس «طلال أبوغزالة العالمية» في عمان رجل الاعمال العراقي الشيخ خالد العبدلي، وبحث معه سبل التعاون في عدة مجالات وفي خدمة السوق العراقي بصفة خاصة.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات التعليم وتنمية القدرات والاستشارات، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقيات تعاون تخص عددا من خدمات المجموعة، أبرزها الخدمات التسويقية والتعليمية والتدريبية وبناء القدرات، بالإضافة إلى توفير أجهزة شركة طلال أبوغزالة للتقنية في السوق العراقي. يجدر بالذكر أن المجموعة تعمل حاليا على توفير خدماتها ومنتجاتها في العراق من خلال مكتبيها في بغداد وأربيل – كردستان العراق. كما افتتحت مؤخرا عدة معارض بالتعاون مع عدد من الشركاء لتوفير المنتجات التقنية التي تناسب جميع الفئات في السوق العراقي.

يشار إلى أن «طلال أبوغزالة العالمية» هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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