أزمة “تفتيش المنزل”.. هل تضر ترامب أم بايدن؟

وأضاف المسؤول، الذي تحدث مع “سكاي نيوز عربية” طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن “الرئيس ترامب يواجه – باعترافٍ أكثر المقربين منه – مخالفاتٍ تتجاوز ما تتهمه به وزارة العدل والـ أف بي آي إزاء إخراجه مستنداتٍ ذاتَ سرية عالية من البيت الابيض ونقلها إلى منزله أو إتلافها”، مقللا من تأثير الإجراءات الحالية من مكتب التحقيقات الفيدرالي على مستقبل ترامب السياسي.

وتابع المسؤول، أن “لا شيء قضائيا سيمنع ترامب من الترشح للرئاسة بعد سنتين”.

وأوضح أن “الدستور الأميركي هو أسمى القوانين في الولايات المتحدة، وأن لا نصّا واضحا فيه يمنع أي مواطن أميركي، حتى ولو كان مُداناً امام محكمة أميركية، من خوض السباق إلى البيت الأبيض”.

وختم المسؤول، الذي كان على علاقة بفريق ترامب الاستشاري سابقا، بالقول إن وزارة العدل الأميركية قد تنجح بإدانته بملف واحدٍ فقط، ألا وهو التهرّب الضريبي، والذي وبحسب قوله يمكن أن يدينه جرمياً من دون ان يُحرمه من حقوقه المدنية.

وعلّق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل دونالد ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.