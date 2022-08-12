أمن كردستان يعلن اعتقال عدد من الاشخاص استهدفوا ابراج ناقلة للطاقة بالسليمانية

اعلنت مديرية اسايش (امن) غرب محافظة السليمانية باقليم كردستان، يوم الخميس، عن اعتقال الأشخاص الذين قاموا بتوجيه الإطلاقات النارية على الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في ناحية تكية كاكه مند التابعة لناحية جمجمال.

وقالت المديرية في بيان، إن أشخاصا خارجين عن القانون قاموا قبل شهرين ومن اجل خلق المشاكل للمواطنين واطفاء الكهرباء عن منازلهم في فصل الصيف باطلاق النار على أبراج الكهرباء في ناحية تكية كاكه مند.

واشار البيان قوات مديرية اسايش غرب السليمانية قامت حينها بجمع المعلومات بهذا الخصوص عن المتهمين وتمكنت من القاء القبض على المتهمين (ا ر س) و (ب ك ا) وهما من اهالي الناحية نفسها، مبينا انهما محتجزان حاليا بأوامر قضائية وفقا للمادة 477 من قانون العقوبات والتحقيقات معهم جارية.

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