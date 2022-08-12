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اشتباكات بين العماليين والقوات التركية قرب نقطة عسكرية شمالي دهوك

اشتباكات بين العماليين والقوات التركية قرب نقطة عسكرية شمالي دهوك

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، الخميس، في مرتفعات مطلة على قرية في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأفاد مصدر محلي في تصريح ان الاشتباكات وقعت بالقرب من نقطة عسكرية تركية في مرتفعات مطلة على قريتي “سكيرى وسركلى” بمنطقة “نهيلى” بقضاء العمادية حيث تدخلت مروحيات عسكرية تركية وقصفت محيط النقطة العسكرية التركية دون معرفة نتائج تلك الاشتباكات.

من جانب آخر قصفت طائرات تركية قبل قليل جبلا مطلا على قرية “كارياى” بناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية.

وذكر المصدر ذاته، ان القصف الجوي التركي كان بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان والمناطق السياحية في المنطقة.

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