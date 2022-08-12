السيد الغانمي يتابع عودة أكثر من 170 نازحاً من مخيمات عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم الاصلية

بمتابعة مستمرة من قبل وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد “عثمان الغانمي “، تمكنت كوادر الوزارة، من إعادة (176) نازحاً من عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم الاصلية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية iom والاجهزة الامنية المختصة داخل المحافظة.

ومن المؤمل ان تكون هناك وجبات أخرى من النازحين بعد اكمال الاجراءات الخاصة بالعودة.

وتأتي هذه الخطوة وسط إشادات كبيرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين بشكل طوعي الى مناطق سكناهم الأصلية.

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