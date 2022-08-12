العدل الأمريكية تكشف تفاصيل تخص تفتيش منزل ترامب

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنه شدد على وجود “سبب محتمل”، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.

وقال غرالاند في مؤتمر صحفي “صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية”، وشدد على أن “الوزارة لا تتخذ قرارا كهذا بخفة”.

واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيّم فيه الملياردير الأمريكي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مار أيه لاغو عندما نُفّذت عملية الدهم.

وعبر مايك بنس النائب السابق لترامب والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل الرئيس السابق، وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.