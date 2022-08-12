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اللبنانيون يتضامنون مع مقتحم البنك

لاقت خطوة المسلح اللبناني الذي اقتحم احد البنوك في لبنان امس تضامنا وسعا من طرف اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من اقدام المسلح احتجاز رهائن لعدة ساعات

ووجد النشطاء ان مطالب المسلح “بسام الشيخ حسين” (42 عاما) استرداد امواله المودعة في البنك مطالب مشروعه وقانونية وقال متضامنون إنه فعل محق بعد سرقة المصرف لأمواله.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية واسعة، ووسما بعنوان “باسم الشيخ حسين” تصدر موقع “تويتر” في لبنان، فيما نزل آخرون إلى محيط المصرف لتأكيد دعمهم لـ”المواطن صاحب الحق”، ورفضا لتوقيفه من قبل الأجهزة الأمنية.

واقتحم المواطن “بسام الشيخ حسين” (42 عاما) دخل إلى مصرف “فيدرال بنك” في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، للحصول على أمواله التي يحتاجها لدفع فاتورة المستشفى التي يوجد فيها والده، في الوقت الذي تمنع المصارف اللبنانية منذ الأزمة المالية الخانقة أواخر العام 2019، سحب اموال بالعملة الصعبة الا بقدر محدود وقد تم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة، إلى حد بعيد منذ ذلك الحين.

وبعد ساعات طويلة من المفاوضات، انتهت العملية بعد الاتفاق على إعطائه مبلغ وقدره 30 ألف دولار، من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار أمريكي.

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