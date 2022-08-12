“المركزي” الإيطالي: عائدات السياحة تصل لـ3.5 مليار يورو في مايو بفائض 1.7 مليار يورو

روما/ وكالة نوفا

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الخميس، أن عائدات قطاع السياحة الإيطالية بلغت 3.5 مليار يورو في مايو الماضي بفائض 1.7 مليار يورو، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقا للبنك، سجل ميزان مدفوعات السياحة في إيطاليا فائضًا قدره 1.7 مليار يورو في مايو الماضي من من 0.1 مليار في نفس الشهر من عام 2021، حيث بلغت عائدات السياحة 3.5 مليار يورو، خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق، بينما تضاعف الإنفاق إلى 1.8 مليار يورو.

وفي الفترة من مارس إلى مايو، زاد إنفاق الأجانب في إيطاليا خمسة أضعاف تقريبًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يؤكد الاتجاه القوي المسجل في الأشهر السابقة؛ في نفس الفترة، تضاعف إنفاق المسافرين الإيطاليين في الخارج ثلاث مرات تقريبًا.

في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 2022، ظلت الفجوة السلبية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة لعام 2019 دون تغيير تقريبًا بالنسبة للتدفقات الوافدة بانخفاض 18.4 في المائة، ووصلت إلى قيم مماثلة بانخفاض 17.4 في المائة للتدفقات الخارجة.

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