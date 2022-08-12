الوحدات يسعى لحماية الصدارة أمام سحاب .. واختبار مثير بين الصريح والرمثا

تتواصل اليوم لقاءات الاسبوع 14 لبطولة دوري المحترفين بكرة القدم باقامة لقائين مرتقبين حيث يلتقي الوحدات مع سحاب في السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يواجه الصريح في الثامنة والنصف فريق الرمثا على ستاد الحسن باربد.

سحاب والوحدات – 6 مساء

يشهد ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لقاء مرتقبا يجمع سحاب وضيفه الوحدات في مباراة مثيرة وقوية.

ويأمل فريق سحاب في استعادة نغمة الفوز بعدما خسر مؤخرا امام الفيصلي بهدف وبما يضمن له تحسين موقعه حيث يستقر في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ويمتلك فريق سحاب كوكبة بارزة من اللاعبين أمثال يزن ثلجي وأحمد ياسر والسنغالي ولؤي عمران ديمبا الى جانب حارس المرمى ربيع عزاليدن.

في المقابل فان الوحدات يسعى لحماية صدارته وبخاصة أن تعثره بالتعادل او الخسارة قد يفقده الصدارة.

وتعثر فريق الوحدات في الجولة الماضية عندما تعادل مع مضيفه شباب العقبة بالتعادل 1-1، وسط اداء لم يقنع جماهيره.

وتعتبر هذه المباراة مهمة في مسيرة الجهاز الفني للوحدات بقيادة الفرنسي جوميز حيث سيجتهد من أجل تحسين نوعية الاداء وتحقيق الفوز.

ويمتلك الوحدات هو الاخر كوكبة من اللاعبين المميزين كمنذر ابو عمارة واحمد سمير وخالد عصام وانس العوضات الى جانب حارس مرماه عبدالله الفاخوري.

ويتصدر فريق الوحدات ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة، ويفتقد في المباراة لخدمات الكاميروني بيتانغ للايقاف ومحمد الدميري ومالك علان للاصابة.

الصريح والرمثا – 8.30 مساء

يخوض فريقا الصريح والرمثا مواجهة قوية تجمعهما على ستاد الحسن باربد. ويبحث فريق الصريح عن الخروج بنتيجة ايجابية وبما يضمن له فرصة الابتعاد عن شبح الهبوط حيث يتذيل الترتيب العام برصيد 10 نقاط.

ويبرز من فريق الصريح معاذ العجلوني وعارف الحاج ومعاذ محمود الى جانب المحترف السوري عمر عبد الرزاق.

من جهته فان الرمثا المنتشي بفوز ثمين حققه على شباب الاردن في الجولة الماضية بهدف وحيد يمني النفس بمواصلة انتصاراته والتقدم بصورة افضل على سلم الترتيب العام.

ويحل فريق الرمثا في المركز التاسع برصيد 14 نقطة وفي حال فوزه فانه سيقفز خطوة مؤثرة نحو الامام.

ويعول فريق الرمثا في المباراة على قدرات السنغالي كوليبالي وحمزة الدردور ويزن الزحراوي وبشار ذيابات الى جانب حارس مرماه مالك شلبية.

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