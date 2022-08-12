اليوم عقد المؤتمر الحادي والسبعين للاتحاد الدولي مجلس الـFIFA يعتمد برنامج تصفيات كأس العرب قطر 2021

تحديد مواعيد العديد من البطولات العالمية.. وقواعد خاصة للتعاقدات مع اللاعبين الصغار

متابعة- رجائي فتحي:

يُعقدُ اليوم مؤتمرُ الـFIFA الحادي والسبعون بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لمناقشة العديد من الأمور المهمة والخاصة والبطولات المقبلة، ويأتي في مقدمتها بطولة كأس العالم قطر 2022. وعقب انتهاء مؤتمر الـFIFA سوف يتم عقد مؤتمر صحفيّ موسّع عن طريق تقنية الفيديو في الـ6:00 مساء اليوم بتوقيت الدوحة حتى يُشارك فيه الجميع من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للردّ على مختلف الأسئلة الخاصة بمُؤتمر الـFIFA. من ناحية أخرى، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـFIFA خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس على مواعيد المُباريات المؤهّلة لنهائيات كأس العرب «قطر 2021» التي سوف تُقامُ في الدوحة في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بمُشاركة 16 منتخبًا تمّ تقسيمها إلى 4 مجموعات. وستُقام المُبارياتُ التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو المُقبل، حيث تكون البدايةُ بمُواجهة بين ليبيا والسودان، وتُقام يوم السبت 19 يونيو المُقبل. وتتوالى المُباريات بعد ذلك، حيث يلعبُ يوم الأحد 20 يونيو منتخبا عُمان والصومال، ثم في اليوم التالي يلعب منتخبا الأردن وجنوب السودان. ويلعب يوم 22 يونيو منتخبا موريتانيا واليمن، ثمّ يوم 23 يونيو مواجهة بين مُنتخبَي لبنان وجيبوتي، ويوم 24 سوف يلعب منتخب فلسطين مع جزر القمر.وتُقام آخرُ مباراة في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات يوم 25 يونيو، وسوف تجمع بين منتخبَي الكويت والبحرين. كما وَافق مجلس الـFIFA على حزمة ثالثة من الإصلاحات لنظام الانتقالات، حيث تتعلّق الإصلاحات بمسائل تنظيمية مهمة خاصة بانتقال اللاعبين ممن هم دون السنّ القانونية للانتقالات، وكذلك فترات تسجيل اللاعبين ومواعيد الانتقالات. كما وافق مجلس الـFIFA أيضًا على التواريخ الرئيسيّة لمواعيد البطولات المقبلة وعلى رأسها تواريخ البطولة الخاصة بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، وتُقام خلال الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023. كما وافق المجلس على تواريخ كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 وتُقام خلال الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر 2022، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022 خلال الفترة من 10 إلى 28 أغسطس 2022.

بالإضافة إلى ذلك، وَافق المجلس على إنشاء شركات تابعة لـFIFA لإدارة تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا وكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكيّة.

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