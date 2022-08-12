انفجار ضخم يدمر 50 منزلًا (فيديو)

كتب- مصطفى نجيب:

وثقت كاميرات المراقبة لحظة انفجار ضخم ضرب جنوب ولاية إنديانا الأمريكية، ما تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، وتسبب الانفجار الضخم في تدمير منطقة بأكملها، ووصل الدمار إلى أكثر من 50 منزلا.

وقال ماكس وولتر، أحد سكان المنطقة، إنه شعر باهتزاز الانفجار كأنه زلزال بطريقة أخرى لوصفه.

زلزال يهز ولاية إنديانا الأمريكية بسبب الانفجار

وأضاف سيث فيليبس، أحد سكان المنطقة: “سمعنا دويا مجنونا واهتر منزلننا بالكامل فركضنا على الفور إلى الخارج، لأننا لم نعرف ما الذي حدث”.

وطوقت السلطات الأمريكية منطقة الانفجار بالكامل، والذي

حدث تحديدا في مدينة إيفانسفيل، لكنها لم تحدد بعد أسباب الانفجار، وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار، غير مستبعدة إنه نتيجة تسرب غاز.قال ديفيد أنسون، نائب رئيس المحققين في مقاطعة فاندربيرج، إن هويات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانفجار لن يتم الإفصاح عنها قبل إخطار أقرب أقاربهم.

جاء ذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على موقع “يوتيوب” اليوم الجمعة.