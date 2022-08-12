بلغت اكثر من 322 الف طن.. كوردستان تعلن الانتهاء من تسلم الحنطة من الفلاحين

اعلنت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، ان يوم الخميس كان آخر يوم لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين في جميع مناطق الاقليم، لافتا الى ان صوامعها استقبلت اكثر من 322 الف طن.

وقال المدير العام التجاري نوزاد شيخ كامل في مؤتمر صحفي إن موسم تسلم محصول الحنطة الذي بدأ في 25 من شهر آيار الماضي في جميع مناطق الإقليم، انتهاء عملية التسليم اليوم الخميس في جميع الصوامع التابعة للوزارة.

وأوضح شيخ كامل انه بسبب وجود اعداد كبيرة من سيارات الحمل امام الصوامع وهي محملة بالحنطة تم تمديد التسليم لغاية الخميس 11 آب الجاري وبذلك انتهت العملية بشكلٍ كامل.

واشار الى ان كميات الحنطة المستلمة كانت بواقع 123.046.160 كلغم في اربيل و141.217.400 كلغم في السليمانية و58.123.480 كلغم في دهوك، لافتا الى ان مجموع المستلم من الحنطة بلغ 322 الفا و387 طنا و40 كلغم.

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