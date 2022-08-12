بيان صحفي: beIN تحتفل بالعد التنازلي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ومحتويات مميزة بمناسبة الـ 100 يوم على الانطلاق

الدوحة – 11 أغسطس 2022: تحتفل مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، وقناتها الرياضية beIN SPORTS – الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بالعد التنازلي مع تبقي 100 يوم على انطلاق هذا الحدث الاستثنائي، حيث خصصت القناة نهاية الأسبوع لعرض مجموعة من المحتويات والبرامج الأصلية المباشرة والحصرية وذلك يومي الجمعة والسبت 12 و13 من شهر أغسطس 2022.

وستعمل قناة beIN SPORTS الإخبارية على توفير تغطية خاصة ومباشرة، حيث ستقدم لمشاهدي beIN جميع ردود أفعال المشجعين والاحتفالات التي ستقام محليا وإقليميا وعالميا، وذلك بالإضافة الى نشرات إخبارية خاصة لمدة ساعة يوم الجمعة 12 من الجاري عند الساعة 13:00 و 15:00 و 18:00 بتوقيت مكة المكرمة. كما ستقدم beIN برنامجاً خاصاً لمدّة ساعتين وذلك بدءاً من الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرّمة، لتستمر beIN SPORTS بالتغطية الخاصة بكأس العالم طوال نهاية الأسبوع عبر كافة القنوات.

كما ستعرض قنوات beIN SPORTS مجموعة مختارة من المقابلات المميزة والبرامج الأصلية والأفلام الوثائقية، باللغة العربية عبر قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، وباللغة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS ENGLISH 1، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المحتويات الرقمية الاستثنائية الخاصة بصفحات beIN عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على الـ 100 يوم المتبقية من العد التنازلي للبطولة، أثنى السيّد محمّد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى جهوزية beIN لنقل كاس العالم FIFA قطر 2022، قائلاً: ” إن كل مفترق جديد من العد التنازلي هو فرصة أخرى لنا للتواصل مع الملايين من المشاهدين والمشتركين لدينا، وتقديم برامج استثنائية، وإعطاء لمحة على ما نخبئه لهذا الحدث العالمي الذي ستشهده قطر. إن فريق عملنا يعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة لتقديم أفضل البرامج من داخل أستوديوهات beIN وتوفير تغطية فريدة لا مثيل لها. نحن متحمسون لتوفيرنا لمحات من اللمسات الأخيرة التي سنعمل على استكمالها خلال الأشهر المقبلة. في هذه المناسبة، ومع تبقي 100 يوم على البطولة نهاية هذا الأسبوع، ندعوكم جميعا للانضمام إلى قنوات beIN حيث نقترب اليوم خطوة جديدة في رحلة الطريق إلى قطر 2022″.

كأس العالم لكرة القدم – محتويات beIN الأصلية

خلال فترة التغطية الخاصة بنهاية الأسبوع ستعرض beIN خمسة برامج أصلية جديدة مخصصة لكأس العالم عبر قنواتها.

وستكون الانطلاقة مع المدافع الفرنسي السابق وأسطورة كرة القدم مارسيل ديسايي الذي سيذهب بالمشاهدين في رحلة عبر أبرز محطات مسيرته الدولية، وكذلك كافة اللحظات المميزة لفوز فريقه على أرضه ببطولة كأس العالم FIFA فرنسا 1998 وذلك خلال حلقة بعنوان “قصة ديسايي: قصة مونديال 98″، التي ستعرض عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة (الإعادة عند الساعة 16:00 عبر قناة beIN SPORTS).

أمّا برنامج beIN “رحلة العنابي الى المونديال” فسينطلق الجزء الأول منه مع الفريق المضيف الذي سيأخذ مشجعي كرة القدم في رحلة مع المنتخب الوطني عند الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة (الإعادة يوم الأحد صباحاً عند 2:30 عبر قناة beIN SPORTS). يعرض الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 30 دقيقة مشاهد من وراء الكواليس لاستعدادات الفريق للّحظة المرتقبة حيث يشاركون للمرة الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

أما عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، فسيتم عرض برنامج “الأرقام القياسية لكأس العالم” الذي يقدم للمشاهدين لمحة تاريخية على البطولات الـ 21 السابقة، وكذلك يسلط الضوء على أفضل نهائيات كأس العالم، والأرقام القياسية، واللحظات الخالدة – الإعادة عند الساعة 18:00 عبر قناة beIN SPORTS.

يلي ذلك مباشرة، برنامج “رحلة الصقور الى مونديال 2022” الذي يسلط الضوء على الأعمال الداخلية للمنتخب الوطني السعودي والقاء نظرة على خطتهم في مقاربة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والدروس المستفادة من البطولات السابقة، وذلك عند الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة (بدءاً من الساعة 24:00 عبر قناة beIN SPORTS).

ولا تنتهي العروض هنا، حيث بانتظار الجماهير حلقتين متتاليتين من مسلسل “لقاء النجوم”، حيث البداية ستكون بلقاء يجمع لاعب كرة القدم الأيقوني دايفيد بيكهام بزميله لاعب باريس سان جيرمان مبابي في الدوحة قطر، ليناقش الأساطير مسيرتهم المهنية الحافلة بالنجاحات، ويلقون الضوء على أبرز أبطال كرة القدم العالمية، ويستذكرون اللحظات الجميلة، وذكرياتهم في كأس العالم لكرة القدم – سيعرض البرنامج عند الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة (الإعادة عند الساعة 20:00 عبر قناة beIN SPORTS). أما في الجزء الثاني، فسيحاور نجم المنتخب الوطني الإيطالي السابق جيانفرانكو زولا اللاعب أندريا بيرلو في مقابلة شيقة للحديث عن مسيرته المهنية، والمباريات المفضلة لديه، وأبرز الاحتفالات، وفوز إيطاليا في كأس العالم لكرة القدم لعام 2006 وذلك عند الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة (الإعادة عند الساعة 22:00 عبر قناة beIN SPORTS).

وعلى مدار اليومين، ستقوم beIN أيضا ببث نسختها الأصلية الفريدة المسجلة مسبقا لبرنامج “أهلاً بكم في قطر”، بحلقاته الـ 14. هذا بالإضافة إلى اللحظات المميزة من البطولات السابقة، التي تم جمعها في حلقات بعنوان “هل تعلم”، وأفلام وثائقية أخرى حول ملاعب قطر، وغيرهما الكثير من المحتويات المميزة.

.المقابلات الحصرية عبر beIN SPORTS

استكمالاً للعروض التي سيتم تسجيلها مسبقاً، ستنضم مجموعة من أفضل مواهب beIN الى المشاهدين بمقابلات حصرية من داخل ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022 وكذلك من داخل مراكز التسوق في قطر حيث سيتم تنظيم فعاليات خاصة بالمشجعين احتفالاً بتبقي 100 يوم على انطلاق البطولة. ومن المقرر أن تشمل المقابلات مجموعة من الضيوف الاستثنائيين والمتحدثين باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لمناقشة كافة الخطوات التحضيرية التي ستستمر خلال الـ 100 يوم المتبقية، كما من المقرر أيضاً ان يتم بث هذه المقابلات بين النشرات الإخبارية وخلال الأستوديوهات التحليلية باللغة العربية المعدة لمتابعة الدوري الإنكليزي الممتاز الذي بدأ حديثاً، والدوري والفرنسي والدوري الاسباني.

عروض beIN عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كجزء من التزام beIN بتقديم محتويات استثنائية عبر منصاتها الرقمية، سيتمكن عشاق الرياضة من الوصول إلى المنشورات التفاعلية، ومقاطع الفيديو المباشرة، والمسابقات، والمحتوى الإضافي، وغيرها الكثير وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. ومن جهة أخرى، تطلق beIN أيضا صفحة مخصصة على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن لعشاق كأس العالم لكرة القدم الوصول إلى صفحة شاملة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالبطولة أول بأول، بما في ذلك جداول المباريات، وأخبار الفرق المؤهلة، والعروض الخاصة، وكيفية الوصول ومشاهدة المباريات عبر قنوات beIN، والعروض الترويجية، وغيرها الكثير.

لا تفوتوا المتعة وقوموا بالاشتراك بقنوات beIN من خلال الرابط التالي: https://www.bein.com

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نبذة عن مجموعة beIN الإعلامية

مجموعة beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج مجموعة منقطعة النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا واستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استوديوهاتMIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت مجموعة beIN الإعلامية على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، ولديها الآن أكثر من 55 مليون مشترك حول العالم. لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني [email protected]

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