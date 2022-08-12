زيلينسكي منزعج من “إفشاء الأسرار.. ويوبخ مسؤولين كبارا

وفي أعقاب انفجارات كبيرة حطمت قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، يوم الثلاثاء، نقلت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” الأمريكيتان عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن القوات الأوكرانية مسؤولة عن الهجوم.

ومن الناحية الأخرى، رفضت الحكومة في كييف الإفصاح عما إذا كانت وراء الانفجارات التي وقعت في شبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي “إذا كنتم تريدون صنع عناوين صارخة فإن هذا شيء غير مسؤول بصراحة. إذا كنتم تريدون النصر لأوكرانيا فهذا شيء آخر، ويجب أن تكونوا واعين بمسؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها عن خطط دولتنا للدفاع أو للهجمات المضادة”.