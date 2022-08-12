شاخوان عبدالله: صرف مستحقات مزارعي كوردستان عن السنوات السابقة كاملة الأسبوع المقبل

أكد د. شاخوان عبدالله، نائب رئيس البرلمان العراقي، أنه سيتم إرسال جميع المستحقات المالية للمزارعين للأعوام 2014 و 2015 و 2016 الأسبوع المقبل إلى إقليم كوردستان وتوزيعها على الفلاحين.

وقال عبدالله، الخميس: «بعد كتابنا رقم / 340 م.ن وكتاب التأييد من وزارة التجارة رقم 10065 على كتابنا أعلاه، وبعد أكثر من ثلاثة اجتماعات مع كل من وزارة التجارة ووزارة المالية، تم أخيراً تحويل المستحقات المالية للمزارعين للأعوام 2014 و 2015 و 2016 إلى حساب وزارة التجارة».

وأضاف «اتفقنا في اجتماعنا الأخير مع وزير التجارة على إرسال المبلغ كاملا إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل وتوزيعه على الفلاحين»، مستدركاً «لسوء الحظ، كانت هناك محاولة لإرسال 100 مليار دينار فقط من أصل 309 مليار لهذا العام، لكننا رفضنا ذلك، وفي النهاية سيتم إرسال جميع الأموال إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل».

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