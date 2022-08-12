Posted on by

“صغير ليفربول” يمدد ارتباطه مع النادي بعقد “طويل الأمد”

تشير التقارير إلى بقاء أيليوت مع ليفربول لعام 2027

مدد هارفي إيليوت ارتباطه بفريقه ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعقد طويل الأمد، ما يجعل ابن الـ19 عاما مرشحا ليكون من الوجوه المألوفة هذا الموسم في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ولعب إيليوت أساسيا في ثلاث من المباريات الأربع الأولى التي خاضها ليفربول الموسم الماضي في الدوري الممتاز، لكنه تعرض لكسر وخلع في كاحله خلال مباراة ضد ليدز يونايتد، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لخمسة أشهر.

واستعاد لاعب الوسط الشاب كامل عافيته وشارك كبديل في المباراتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن في مستهل الموسم الجديد، ضد مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع، وأمام فريقه السابق فولهام في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

مدربون دائمو الشكوى في البريميرليغ
البريميرليغ.. من هو أكثر مدرب شكّاء في الدوري الإنجليزي؟

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن تقارير أفادت بأن العقد الجديد سيُبقي إيليوت في ليفربول حتى عام 2027.

وقال إيليوت لموقع النادي “من الجيد دائما أن أعرف بأني سأبقى هنا لأعوام عديدة، وهو أمر رائع دائما لكونه (ليفربول) نادي طفولتي”.

وتابع: “لا يوجد شيء في العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسة من هذا الأمر”.

جدير بالذكر أن إيليوت شارك في 22 مباراة مع “الريدز” منذ وصوله إلى “أنفيلد” في صيف 2019.

وفي مايو 2019، دخل إيليوت التاريخ من أوسع أبوابه، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عاما، وذلك خلال مباراة فريقه السابق فولهام أمام وولفرهامبتون.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close