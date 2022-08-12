طعن الكاتب سلمان رشدي خلال مشاركته في فعالية بنيويورك

تعرض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، الجمعة، للطعن أثناء وقوفه على خشبة مسرح إحدى المؤسسات الأمريكية بمدينة نيويورك، استعدادا لإلقاء محاضرة.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” أن “رجلا اقتحم مسرح مؤسسة تشوتوكوا (Chautauqua) وبدأ لكم رشدي وطعنه أثناء وجوده على خشبة المسرح لإلقاء محاضرة”.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى التهديدات التي تلقاها رشدي بالقتل من إيران في الثمانينيات، بسبب كتاباته.

وتحظر طهران كتاب رشدي “آيات شيطانية” منذ عام 1988 وتم تصنيفه “تجديفا (كُفرا)”.

وبعد ذلك بعام، أصدر المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني فتوى دعا فيها إلى قتل رشدي.

كما عرضت إيران أكثر من 3 ملايين دولار مكافأة لمن يقتل رشدي، حسب الوكالة الأمريكية.

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