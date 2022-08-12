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مطالبات للرئيس السيسى بغيير وزارى او تعديلات وزارية بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

منظمة تطالب الرئيس السيسى باجراء ثورة تصحيح كبرى على غرار السادات

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية للدراسات قخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى باجراء تغيير وزارى او تعديلات وزارية فى اطار دعوة الرئيس لاحداث حوار وطنى وحراك سياسى داخل مصر

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان قرارات بعض الوزراء فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى تنعكش بشكل سلبى على زيادة الضغط على المواطنين بالشارع المصرى ومنها الزيادات المستمرة بفواتير الكهرباء والمياه والبطء فى اتخاذ قرارات للنهوض بالصناعة المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج او قرارات لدعم التوسع الزراعى ودعم الفلاحين

وطالبت المنظمة الرئيس السيسى باجراء ثورة تصحيح كبرى على غرار السادات واجراء تعديلات او تغيير وزارى

وتجديد الطبقة السياسية داخل مصر بما ينعكس على تحقيق مستوى عالى من رضا المواطنين

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