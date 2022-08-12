مقابل 2 مليار دولار.. حاكم دبي يصبح ثاني أكبر مستثمر في “إعمار”

سيصبح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ثاني أكبر مساهم في شركة “إعمار” العقارية، كجزء من صفقة بقيمة 2 مليار دولار، تمنح الشركة العقارية السيطرة الكاملة على مشروع تطوير رئيسي في المدينة.

وقالت شركة الشيخ محمد بن راشد القابضة في بيان في وقت متأخر من الخميس إن “إعمار” ستشتري حصة “دبي القابضة” البالغة 50 بالمئة في مشروع ميناء خور دبي وتمول الصفقة بالتساوي نقدا وأسهما.

وستجعل الصفقة حاكم دبي، ثاني أكبر مستثمر في “إعمار” وفقا للبيان، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور عدد الأسهم التي ستصدر أو إجمالي الحصة التي ستمتلكها دبي القابضة، وفق وكالة بلومبيرغ.

وتمتلك دبي بالفعل حصة 24 في المئة في شركة “إعمار” التي طورت أطول برج في العالم، برج خليفة.

وتراجعت أسهم “إعمار” بنسبة 3.5 في المئة، صباح الجمعة، في دبي، بينما تضاعف السهم ثلاث مرات تقريبا من أدنى مستوى له في مارس 2020 وارتفع بنحو 14 في المئة حتى الآن هذا العام.

وأوقفت “إعمار” بناء أجزاء من مشروع ميناء خور دبي في عام 2020 ، وسط تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، انتعش سوق العقارات في المدينة بقوة، مدعومًا بعوامل من بينها زيادة المشترين الروس الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم “وتعامل دبي الذكي مع الوباء، وفقا لبلومبيرغ.

وقالت دبي القابضة: “نتطلع إلى مواصلة دورنا الاستراتيجي في تطوير وتنمية صناعة العقارات في دبي ودعم النمو الاقتصادي للإمارة”.