نيكولا بيلتز تبكي في صورها… ما علاقة فيكتوريا بيكهام؟

نشرت نيكولا بيلتز، زوجة عارض الأزياء بروكلين بيكهام، في حسابها عبر “إنستغرام” صورتين مؤثرتين ظهرت فيهما وهي تبكي، وأرفقتهما برسالة طويلة عن “الأشخاص الذين يشعروك بالسوء”.

وفي التفاصيل، كتبت بيلتز: “أحياناً أجد صعوبة في إظهار جانبي الحزين. نشأت مع سبعة أشقاء ووالدين أقوياء للغاية، فأصبحت قوية حقاً. زرعوا القوة في داخلي حتى لا أدع لأحد أن يحبطني أو يؤذي قلبي”. وأضافت: “يمر جميعنا بأيّام يحاول فيها أشخاص أن يشعرونا بالسوء. لا بأس إن شعرنا بالأذى جرّاء ذلك.. أردت أن أظهر هذا الجانب مني، الجانب الذي عادة ما لا أظهره. أحبكم جميعاً وأقدّر دعمكم”.

وجاء المنشور عقب أشهر من توتر بالعلاقات بين عائلة بيكهام وبيلتز، بعد أيام قليلة من انتشار أنباء تشير إلى “حرب باردة” بين فيكتوريا ونيكولا، وفقاً لما نشرته صحيفة “الدايلي ميل” البريطانيّة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “هالو”، رجّح كثيرون أن يكون هذا النزاع السبب وراء الدموع التي ذرفتها بيلتز في صورها.