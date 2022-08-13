الرباب, طواف ,انتفاضة (ثلاثة قصص قصيرة)

*الرَّبابُ مع رأس الحسين

دَعَا السَّبايا ابنُ زيادٍ منَ السِّجنِ , دَخَلنَ عليهِ , شَاهَدنَ الرأَسَ الشَّريفَ تَتَصَاعَدُ أَنوارُهُ وأَساريرهُ إلى عَنَانِ السَّماءِ , هَروَلتِ الرَّبابُ , وَقَعَتْ عليهِ تُقَبِّلُهُ .

سارعتْ أُمُّ كلثومٍ لِرَباب , خَاطَبَها الطَّاغيةُ : الحَمْدُ لله الذي قَتَلَ رجَالَكُم! فَكيفَ تَرَونَ ما فَعَلَ بِكُم؟

رَدَّتْ عليهِ بنتُ عَليٍّ : أَي ابن زيادٍ! لِئِنْ قَرَّتْ عَينُكَ بقَتلِ الحُسينِ فَطَالَمَا قَرَّتْ عَينُ جَدِّهِ بهِ، وكانَ يُقَبِّلُهُ ويَلثِمُ شَفَتَيهِ ويَضَعَهُ على عَاتِقِهِ! يا ابنَ زَيادٍ أَعدَّ لِجَدِّهِ جَواباً فإنَّهُ خَصمُكَ غَداً!

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* طواف برأس الحسين

أُذِّنَ بالناسِ أَذَاناً عاماً , حَضَروا , يَرونَ الرَّأسَ بينَ يَدَي ابنِ زيادٍ , يَنظُرُ إليهِ ,يَبتَسِمُ , يَضربُهُ بقَضيبٍ بينَ ثَنايَاه!

أَمَرَ الطَّاغيةُ أَنْ يَطوفَ جندُهُ برأسِ الحُسينِ في أَزقَّةِ الكوفَةِ مَحمولً على خَشَبَةٍ كَصَلْبِ عيسى بنِ مَريمَ . جَعَلوا الأَغلالَ في يَدَي عليِّ بنِ الحُسينِ ورقَبَتِهِ , سِيْقَ بالرَّكبِ في الكوفَةِ !

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* انتفاضة عبدِ الله بنِ عَفيفٍ الأَزدي مع الطَّاغية

صدرتْ أَوامرُ ابنِ زيادٍ بنَصبِ رأسِ الحُسينِ على بَابِ دارِ الأَمارةِ , طَلَبِ من رجالِهِ جَمعَ الناسِ على بابِ مَسجدِ الكوفَةِ , اجتمعوا , خرجَ إليهم وصَعَدَ المِنبرَ قائلاَ: الحَمْدُ للهِ الذي أَظهَرَ الحَقَّ وأَهلَه! ونَصَرَ أَميرَ المؤمِنينَ وأَشيَاعَهُ! وقَتَلَ اَلكَذَّابَ ابنَ اَلْكَذَّابِ!

وَثَبَ إليهِ عبدُ اللهِ بنُ عَفيفٍ الأَزدِيُّ صَرَخَ بِوَجهِهِ: يا يَا اِبْنَ مَرْجَانَةَ إِنَّ اَلْكَذَّابَ ابنَ اَلْكَذَّابِ أَنْتَ أَبُوكَ ومَنِ اِسْتَعْمَلَكَ و أَبُوهُ يَا عَدُوَّ اَللَّهِ أَتَقْتُلُونَ أَبنَاءَ النَّبِيِّينَ وَ تَتَكَلَّمُونَ بهَذَا اَلكَلامِ علَى مَنَابِرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ؟!

اشتَاطَ الطَّاغِيةُ غَضَباً , سَأَلَ : مَنِ المُتَكَلَّمُ؟

أجابه بكل ثقة:

أَنَا المُتَكَلِّمُ يَا عَدُوَّ اَللهِ تَقْتُلُ الذُّرِّيَّةَ الطَّاهِرَةَ الَّتِي قَدْ أَذْهَبَ اَللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى دِينِ الإِسلامِ ؟ واغَوثَاهُ! أَينَ أَوْلاَدُ المُهَاجِرِينَ وَ الأَنصَارِ ليَنْتَقِمُوا مِنْ طَاغِيَتِكَ اللَّعِينِ ابنِ اللَّعِينِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ رَبِّ العَالمِينَ ؟!

انتَفَخَتْ أَودَاجُ ابنِ زيادٍ , أَمَرَ : عَلَيَّ بهِ!

شَدَّ عليهِ الجَلاوزَةُ , نَادَى بِشِعَارِ الأَزدِ: يا مَبْرُورُ.

سَمِعَهُ عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ مُخنِف الأَزديِّ ، هَمْهَمَ: وَيحَ نَفسكَ! أَهلَكتَها وأَهلَكْتَ قَومَكَ!

تَجَمَّعَ سبعمائة مُقاتلٍ منَ الأزدِ، وَثَبوا إليهِ فِتيةٌ منهم ,انتَزَعوهُ ,انطَلَقوا بهِ إلى مَنزلِهِ.

رَجَعَ الطَّاغيةُ إلى القَصرِ , كَلَّمَ رَجالَهُ : اذهبوا إلى هذا الأَعمَى الذي أَعمَى اللهُ قلبَهُ كما أَعمَى عَينيهِ، فَأتونِي به!

رأتْ عَشيرتُهُ تَحرُّكَهُم الى مَنزلِ عبد الله الأَزديِّ , اجتمعوا ,انضَمَّتْ إليهم قَبَائلٌ منَ اليَمَنِ .

بلغَ ابنَ زيادٍ خَبرُهُم , فَجَمَعَ قَبَائِلَ مُضَرَ وَ ضَمَّهُمْ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَشْعَثِ وَ أَمَرَهُمْ بِقِتَالِ القَومِ

, فَاقْتَتَلُوا ا قتالاً عنيفاً , قُتِلَتْ جماعَةٌ منَ العَرَبِ , وَصَلوا دارَ عبدِ اللهِ بنِ عَفيفٍ، كَسَروا البابَ ,اقتَحَموا عليهِ.

فَصَاحَتْ ابنَتُهُ أَتَاكَ القَوْمُ مِنْ حَيثُ تَحْذَرُ!

فَقَالَ لا عَلَيْكِ نَاوِلِينِي سَيْفِي .

وَضَعتْ سَيفَهُ في قَبضَةِ يَدِهِ اليُمنَى , ذَبَّ عَنْ نَفْسِهِ, يَسمَعُ صَوتَ ابنَتِهِ : لَيتني كنتُ رجلاً فأقاتل بين يديك هؤلاء الفجرة.

دارَ عليهِ الجُندُ أَحاطوا بهِ مِن جَميعِ الجَوَانبِ, ظَلَّ يُقاتِلُ ويَرتَجِزُ:

أُقْسِمُ لَوْ يُفْسَحُ لِي عَنْ بَصَرِي ضَاقَ عَلَيْكُمْ مَوْرِدِي وَ مَصْدَرِي

تكاثروا حَولَهُ, صَرَخَتْ ابنَتُهُ : وَاذِلَّاهُ ! يُحَاطُ بِأَبي وليسَ لهُ نَاصِرٌ يَستَعينُ بِهِ!

أَلقَوا القَبضَ عليهِ , سَاقوهُ إلى الطَّاغيةِ , صَرَخَ بوجهِهِ : الحَمْدُ للهِ الذي أَخزَاكَ!

أَجابَهُ الأَزدِيُّ : يا عَدَوَّ اللهِ! بمَاذا أَخزَانِي! واللهِ لو يُكشَفُ عَن بَصَري.

أَردَفَ الطَّاغيةُ : ماذا تَقولُ في عُثمانَ؟

ـ كلمه مستفزا إياه:

فَقَالَ يَا عَبدَ بَنِي عِلاَجٍ يَا ابنَ مَرْجَانَةَ و شَتَمَهُ مَا أَنْتَ وعُثْمَانَ إِنْ أَسَاءَ أَمْ أَحْسَنَ وأَصْلَحَ أَمْ أَفْسَدَ ؟

وَ اَللهُ تَعَالَى وَلِيُّ خَلْقِهِ يَقْضِي بينَهم بِالعَدلِ والحَقِّ ولَكِنْ سَلْنِي عَنْ أَبِيكَ وعَنْكَ وعَنْ يَزِيدَ وأَبِيهِ!

تَلعَثَمَ ابنُ زيادٍ قائلاَ : لاسَأَلْتُكَ عَنْ شَيءٍ أَو تَذُوقَ المَوْتَ!

نَطَقَ بنُ عَفيفٍ : الحَمْدُ للهِ ربِّ العَالمِينَ، كُنْتُ أَسْأَلُ اَللهَ رَبِّي أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَكَ أُمُّكَ وسَأَلْتُ اَللهَ أَنْ يَجعَلَ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ أَلْعَنِ خَلْقِهِ وأَبْغَضِهِمْ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كُفَّ بَصَرِي يَئِسْتُ مِنَ الشَّهَادَةِ والآنَ الحَمْدُ للهِ اَلَّذِي رَزَقَنِيهَا بَعْدَ اليَأْسِ مِنْهَا وعَرَّفَنِي الإِجَابَةَ مِنْهُ فِي قَدِيمِ دُعَائِي.

نَادَى الطَّاغيةُ جَلاوزَتَهُ , أَمَرَهُمْ: اِضْرِبُوا عُنُقَهُ!

صَلَبُوهُ!!!!

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*للكاتب مجاهد منعثر منشد /المجموعة القصصية (ظمأ وعشق لله) , الفصل السادس سبي آل الحسين , ص 117ـ 120.

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