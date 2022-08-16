أربيل .. مسرور بارزاني يفتتح المعرض الدولي الثالث للعقارات والاستثمار

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس/ آب أغسطس 2022، المعرض الدولي الثالث للعقارات والاستثمار، في العاصمة أربيل.ويمثل المعرض الذي تشارك فيه نحو 180 شركة من 12 دولة ، منصة مثالية لبيع العقارات في السوقيين المحلي والإقليمي والدولي كما يجذب المختصين في قطاع العقارات والمستثمرين.كما يعتبر المعرض ايضاً ، فرصة لاستعراض الأهداف الإستراتيجية ومشاريع الجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الإستثمارية العقارية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة ، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن القطاع العقاري المتنوع للمستثمرين واصحاب الشركات.كما يهدف المعرض الى أن يكون جسرا للتواصل بين الشركات الأستثمارية المشاركة والراغبين بالتواصل والعمل معها.

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