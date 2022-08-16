Posted on by

الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت “حتى إشعار آخر”

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، تأجيل موعد التظاهرات التي كانت مقررة لأنصاره السبت المقبل “حتى إشعار آخر”.

ويأتي إعلان الصدر عن تأجيل الاحتجاجات، فيما يشهد العراق أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.

وتصاعدت الأزمة في الأسبوعين الأخيرين، مع إعلان أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في البرلمان ثم انتقل إلى خارجه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

مقتدى الصدر يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

 في غضون ذلك، أعلن الإطار التنسيقي، الخصم الرئيسي للصدر، يوم الجمعة الماضي، عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء، حيث يطالب هؤلاء بـ”تشكيل حكومة خدمية وطنية”.

ويوم الاثنين، كان الصدر قد أكد أن الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح سلمية وستظل كذلك إلى لنهاية، بكل تفاصيلها “والمطلوب هو إصلاح النظام برمته”.

أنصار الصدر يطالب بإصلاحات شاملة
تعليمات من الصدر إلى أنصاره: السلطة القضائية ومقرها خط أحمر

 وقال الصدر في رسالة إلى أنصاره “مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسـدين”.

الأزمة العراقية.. المخرج الدستوري

 وتابع زعيم التيار الصدري أنه يمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية إلى البرلمان، فيما يطالب بحل المؤسسة التشريعية وإجراء انتخابات مبكرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close