“الفتح” : من الممكن حل الازمة السياسية في البلاد في حال تدخل الرئيس بارزاني

اكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأحد، ان بإمكان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني حل الانسداد السياسي الحالي في البلاد والتوسط لدى جميع الاطراف لانهاء الازمة.

وقال الهلالي في حديث لموقع الاخباري ، : إنه “من الممكن ان تحل الأزمة الساسية التي تشهدها البلاد في حال تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بشكل جدي وبهمة عالية خصوصا بعد اجتماعه مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري في أربيل”.

وأضاف الهلالي ، أن ” تدخل بارزاني على الخط كوسيط او لاعب لتقريب وجهات النظر ما بين الشركاء السياسيين وخصوصاً البيت الشيعي ستكون له مردودات ايجابية لحل الأزمة”.

ودعا الهلالي، السياسين العراقيين لـ”التعامل بمنطق مع الاحداث التي تشهدها البلاد”، محذراً من “انزلاق الأوضاع الى مستويات لاتحمد عقباها”.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، امس الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس تحالف ‹الفتح› هادي العامري.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والمستجدات الأخيرة في العراق والمعوقات التي تواجه العملية السياسية ، وفق بيان من مقر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع، على أنه يتعين على كافة الأطراف التحرك لحل المشاكل القائمة وتكريس الجهود لتجاوز الأزمة السياسية.

هذا فيما كان عضو تحالف “الفتح” مهدي الشبلاوي قال ، الاثنين، ان رئيس التحالف هادي العامري زار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبعدها الزعيم الكوردستاني مسعود بارزاني للاطلاع على رؤية الكورد والسنة بشأن الازمة السياسية التي يشهدها العراق.

وأوضح الشبلاوي ، ان “العامري تباحث مع جميع الأطراف التي زارها مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكيفية مناقشتها والبحث عن حلول جذرية للازمة”.

مبيناً بان “العراق يحتاج الى الجميع ويجب ان يكون هناك اجماع وطني على القرارات والمطالب ويجب تعزيز لغة الحوار والشراكة بعيداً عن التصعيد”.

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