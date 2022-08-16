المرور تكشف تفاصيل منح إجازة السوق الدولية

بغداد/ نبأ مشرق

كشفت مديرية المرور العامة عن تفاصيل منح الإجازة الدولية، مؤكدة أن الحصول عليها يكون من مقرها الرئيس في بغداد بمبلغ 64 ألف دينار.

وقال مدير الاعلام زياد القيسي في تصريح إلى (المدى)، إن “المديرية لاحظت التزاما من سائقي المركبات بالقواعد المرورية ومنها الحصول على إجازة السوق”.

وتابع القيسي، أن “المرور جادة بمحاسبة سائقي المركبات الذين لا يحملون إجازة السوق أو الذين لديهم إجازة لكنها منتهية الصلاحية”.

وأشار، إلى أن “المديرية تدعو المواطنين إلى التوجه لمواقع تسجيل وإصدار اجازات السياقة من أجل الحصول على هذه الوثيقة الرسمية التي تخول قائد المركبة أن يسوق مركبته وفق الضوابط والقوانين”.

ولفت القيسي، إلى أن “إصدار إجازة السياقة الدولية حصل لأول مرة في العراق وهي معترف بها في الخارج ومترجمة بعشر لغات أما عن الرسوم المستحقة عنها فهي 64 ألف دينار”.

وأوضح، ان “الحصول على إجازة السوق المحلية يكون في موقع التاجيات وموقع الحسينية وموقع الغزالية وموقع الرستمية في بغداد، أما موقع الحصول على الإجازة الدولية هو داخل مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب ببغداد”.

ومضى القيسي، إلى أن “المكاتب الاهلية غير مخولة بإصدار اجازات السوق الدولية ونحن نهيب بالمواطن الانتباه لذلك وعدم الوقوع ضحية النصب والاحتيال، وسنقوم بمتابعة هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة”.

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