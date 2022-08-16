باكستان.. حادث سير يتسبب بحرق صهريج ووفاة 20 شخصا (فيديو)

واصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة طويلة، بمؤخرة الصهريج ليلا على مشارف مدينة ملتان، وتحولت الحافلة إلى حطام معدني متفحم بعد الحريق.

وقال المسؤول الرفيع في الشرطة راو ذو الفقار علي إن “عشرين شخصا قتلوا في الحادث بسبب الحريق”، مشيرا إلى إصابة ستة آخرين.