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حركة عطاء: نتطلع إلى الدور “الحكيم” للديمقراطي الكوردستاني في إيجاد حل للانسداد السياسي

شعار حركة عطاء

 
هنأ المجلس القيادي لحركة عطاء، قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيس الحزب، متطلعاً إلى الدور “الحكيم” للديمقراطي الكوردستاني في إيجاد حل للانسداد السياسي. 
وجاء في بيان المجلس، الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، الثلاثاء (16 آب 2022)، أنه “نتطلع كمجلس قيادي للحركة إلى أن تمارس قيادة الحزب دورها الحكيم في إيجاد حل للانسداد السياسي الذي يمر به البلد”، مضيفاً أنه “نسعى للمضي في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على أسس ومبادئ الأخوة والسعي لدعم الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف والوئام وتجاوز الصعاب والتحديات والمضي نحو مستقبل أفضل”.
وأدناه نص بيان المجلس القيادي لحركة عطاء: 
السيد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني المحترم
السادة سكرتير وأعضاء المكتب السياسي المحترمون
كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني
جميع أعضاء وأنصار ومؤيدي الحزب
بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيس حزبكم المناضل
يتقدم لكم رئيس واعضاء المجلس القيادي لحركة عطاء باحر التهاني والتبريكات ويثمن عالياً التضحيات والدور والتاريخ النضالي لحزبكم في إطار الحركة الوطنية العراقية .
وفي هذه الذكرى السعيدة، نتطلع كمجلس قيادي للحركة الى ان تمارس قيادة الحزب دورها الحكيم في ايجاد حل للانسداد السياسي الذي يمر به البلد،  كما ونسعى للمضي في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على اسس ومبادئ الاخوة والسعي لدعم الامن والاستقرار  وتوحيد الصفوف والوئام وتجاوز الصعاب والتحديات والمضي نحو مستقبل أفضل، وتقبلوا خالص تقديرنا.
المجلس القيادي
 حركه عطاء
16 اب 2022
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