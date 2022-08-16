Posted on by

حملات ضد الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

تقرير الـ (110) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

طالب أمين عام إتحاد نقابات عمال فلسطين “شاهر سعد” مقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية بسبب عدوانها المتكرر على الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة.

كما طالبت أحزاب مصرية مقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية ومحاكمتها على أفعالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فيما طالبت حركة مقاطعة “إسرائيل” في مصر، السلطات المصرية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

بينما ثمنت حملات المقاطعة إنسحاب لاعبين عراقيين “مهدي ومحمد مهدي” من بطولة رومانيا للتنس رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

كذلك، ثمنت حملات المقاطعة إضاءة أبراج الجابر في قطر بالعلم الفلسطيني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وعلى صعيد متصل، ثمنت حملات المقاطعة مطالبة قطر إستبدال “إسرائيل” بفلسطين المحتلة في تذاكر المباريات لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر.

وفي ذات السياق، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة رفض المعلمين التونسيين تصحيح الإمتحانات بسبب وجود عبارة “دولة إسرائيل” بدلا من فلسطين المحتلة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close