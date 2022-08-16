حملات ضد الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

تقرير الـ (110) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

طالب أمين عام إتحاد نقابات عمال فلسطين “شاهر سعد” مقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية بسبب عدوانها المتكرر على الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة.

كما طالبت أحزاب مصرية مقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية ومحاكمتها على أفعالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فيما طالبت حركة مقاطعة “إسرائيل” في مصر، السلطات المصرية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

بينما ثمنت حملات المقاطعة إنسحاب لاعبين عراقيين “مهدي ومحمد مهدي” من بطولة رومانيا للتنس رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

كذلك، ثمنت حملات المقاطعة إضاءة أبراج الجابر في قطر بالعلم الفلسطيني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وعلى صعيد متصل، ثمنت حملات المقاطعة مطالبة قطر إستبدال “إسرائيل” بفلسطين المحتلة في تذاكر المباريات لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر.

وفي ذات السياق، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة رفض المعلمين التونسيين تصحيح الإمتحانات بسبب وجود عبارة “دولة إسرائيل” بدلا من فلسطين المحتلة.

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