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خلّف قتلى وجرحى .. مسلحو PKK يهاجمون مخفر حدودي تركي مقابل ريف كوباني الغربي

خلف هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK على مخفر حدودي تركي (قبل قليل) قتلى وجرحى.

مصدر من المنطقة ، قال ان الهجوم استهدف مخفر جيجك آلان مقابل بلدة زورمغار بريف كوباني الغربي .

موضحاً ، ان الهجوم خلف قتيل و10 جرحى وفق حصيلة أولية.

مشيراً الى استنفار كامل للقوات التركية على الحدود ، ووصول تعزيزات امنية للمنطقة.

كما لفت المصدر ، الى نقل اكثر من 10 سيارات اسعاف بالاضافة لمروحيات تابعة للجيش الجرحى الى مشفى براجيك .

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع الجهود المبذولة لثني تركيا عن اجتياح عسكري جديد لمناطق تقع تحت سيطرة (قسد) في شمال شرق سوريا ، ما ينبىء بتصعيد تركي خلال الساعات المقبلة رداً على الهجوم.

 

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