دريد موفق قوريالي يهنىء ذكرى يوم ولادة القائد العظيم مسعود البارزاني

سيادة الاخ الكبير ألاستاذ ( علي حسين ) مسؤول مكتب العلاقات الكوردستانية والعراقية لحزب الديمقراطي الكوردستاني المحترم .

موضوع / برقية تهنئة

يسعدني ويشرفني أن أتقدم باسمي وباسم المكتب السياسي لحزب الشروق التركماني كركوك ، بأحر التهاني والتبريكات لسيادتكم بمناسبة ذكرى يوم ولادة فخامة القائد العظيم كاك ( مسعود البارزاني ) حفظه الله لنا ولشعب كوردستان الحبيبة. وكما ابارك جميع أعضاء المكتب السياسي ( لحزب الديمقراطي الكوردستاني ) الموقر وجميع كوادره وموازري حزبكم الاغر بمناسبة ذكرى ( 76 ) عام على تأسيس ( حزب الديمقراطي الكوردستاني ) المناضل . متمنيا من الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وينعم عليكم كل الخير والموفقية والازدهار والتقدم نحو مستقبل مزدهر يسوده به الأمن والامان والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة دوما … الف الف مبروك وكل عام وانتم بخير.

أخوكم

دريد موفق قوريالي

رئيس حزب الشروق التركماني كركوك

15 / 8 / 2022

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