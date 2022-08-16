دعوة للمشاركة في المؤتمرالعربي الاول (التدريب والتعليم .. بين الأزمة والإنجاز)

المحور الأول :أساسيات العمل التدريبي
– المهارات الأساسية والسمات الشخصية للمدرب الناجح
– صناعة الماركة الشخصية للمدرب
– فن التواصل
– جودة التدريب
– أدوات التدريب (الحضوري و الإكتروني )
– أخلاقيات التدريب.
المحور الثاني :التدريب بين الواقع والمأمول
– استراتيجيات التدريب وانواعه
– استراتيجيات التدريب عن بعد
– الأبعاد النفسية للأزمات على المدرب
– تحديات التدريب في ظل الأزمات
– دراسة الإحتياج التدريبي
– تقييم وتقويم البرامج التدريبية
– دراسة الأثر التدريبي وتقييمه
المحور الثالث : استدامة التدريب
– جاهزية مؤسسات التدريب ودورها في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة
– مستقبل التدريب الإلكتروني
– التدريب التوعوي ودوره في ارساء مفاهيم التنمية المستدامة
– التدريب التحويلي إلى أين؟
– تجارب او عرض نماذج تدريبية ناجحة
القسم الثاني: الإبتكارات التعليمية باستخدام التقنيات الحديثة
– طرائق التدريس المعاصرة
– أثر تغيير النظام التعليمي ) من التعليم الحضوري الى التعليم عن بعد والعكس،) على المستوى التعليمي للطالب .
– التقييم والتقويم التربوي بين التعليم الحضوري وعن بعد
– الإدارة الرقمية ودورها في تطوير المؤسسات التربوية
– تحديات التعليم عن بعد لفئات التربية الخاصة :صعوبات تعلم …الخ
– تطبيقات منهج مونتيسوري في التعليم عن بعد
– الكلفة التشغيلية للمؤسسات التربوية في ظل األزمات االقتصادية
– أثر الحجر الصحي على دافعية التعلم عن الطالب .
– أثر استخدام التكنولوجيا في تعليم المواد الإنسانية .
– دور المؤسسات التعليمية في تدريب وتأهيل موظفيها .
– الرضى الوظيفي لدى المعلمين خلال الأزمات المالية.
– جودة التعليم الرقمي بين القطاع والقطاع العام .
القسم الثالث : التكامل بين مؤسسات التدريب والتعليم لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأزمات.