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رسالة امريكية حول التعاون الاقتصادي المشترك بينها وبين العراق ولاسيما في قطاع الطاقة ضمن اقليم كوردستان

رسالة امريكية حول التعاون الاقتصادي المشترك بينها وبين العراق ولاسيما في قطاع الطاقة ضمن اقليم كوردستان

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينيديز ونائبه في اللجنة الجمهوري جيم ريتش يبعثان برسالة الى وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لحثه على اهمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق ولاسيما في قطاع الطاقة ضمن اقليم كوردستان

وجاء في نص الرسالة

نكتب اليكم للتعبير عن قلقنا من ان النزاع الدستوري المستمر بين العراق الفيدرالي وحكومة اقليم كوردستان على الموارد الطبيعية يقوض التنمية الاقتصادية في البلاد . كما نشعر بالقلق البالغ ازاء التقارير التي تفيد بان احكام المحكمة الاخيرة بما في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية العليا بشأن قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان رقم 22  يتم تطبيقه بشكل انتقائي ضد شركات الطاقة الامريكية العاملة في اقليم كوردستان العراق . علاوة على ذلك نحن قلقون من الهجمات الاخيرة والمستمرة للميليشيات الايرانية التي تعمل بالوكالة ضد البنية التحتية للطاقة والمصالح الامريكية في شمال العراق حيث تواصل ايران التدخل في تشكيل الحكومة العراقية والشؤون السياسية الداخلية

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