سعر الإثريوم مساء اليوم 15-8 -2022

انخفض سعر العملة الرقمية الإثريوم، مساء اليوم الإثنين 15 أغسطس على إثر انخفاض العملات الرقمية الأخرى بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين.

انخفض سعر العملة الرقمية الإثريوم، مساء اليوم الإثنين 15 أغسطس على إثر انخفاض العملات الرقمية الأخرى بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين.

سعر الإثريوم اليوم

وانخفض سعر عملة الإثريوم بنسبة 1.48% إلى 1905.06 دولار، بحلول الساعة 15.30 بتوقيت مصر وسعر العملة المشفرة يتغير بشكل لحظي.

وفي سياق متصل، حظيت العملات المشفرة وعلى الأخص عملة بيتكوين بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” إيلون ماسك.

وجدد ماسك “تأكيده أن شركة “تسلا” لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة” موضحًا أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.

وكانت “بتكوين” تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولارا، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات “أمازون” عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها وكان مراقبو السوق أشاروا إلى الـ 40 ألف دولارا نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة.

التعامل بالعُملات المشفرة

وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”.

ويؤكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.