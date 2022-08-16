Posted on by

هوشيار زيباري: الاحتقان السياسي بين الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه

هوشيار زيباري: الاحتقان السياسي بين الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه

قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية، والاحتقان السياسي بين الاطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه.

وأضاف زيباري في تغريدة له على موقع تويتر  الاثنين “الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية، الحرب الكوردية عام 1994 لم تبدأ بقرار من السادة مسعود بارزاني وجلال طالباني، ولكن أحداث عنف فردية ومتفرقة من قبل قيادات ميدانية كانت السبب”.

وأشار الى “أن الاحتقان السياسي الحالي بين القوى الشيعية الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه، ولنستفيد من التأريخ”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close