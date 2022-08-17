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الإطاحة بـداعشي بارز في كركوك

الإطاحة بـداعشي بارز في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الأربعاء، القبض على ما يسمى مسؤول الدعم اللوجستي والزكاة لداعش في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان: أنه”بجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي في قاطع داقوق وهو ما يسمى المسؤول عن الدعم اللوجستي ومسؤول الزكاة للعصابات الارهابية الملقب (ابو هاني)”، مبينة أن “الارهابي صادرة بحقة مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) ارهاب”.

وأضافت أن “العملية نفذت باشراف المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوة اقتحام تابعة لمكتب قيادة الشرطة في كركوك”.

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