الديوانية تزيل الأبنية والمخازن المشيدة بـ السندويتش بنل

وجه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، أمس الثلاثاء، بإزالة الأبنية والمخازن المبنية بمادة (السندويتش بنل).

وبحسب وكالة الانباء الرسمية فأن “محافظ الديوانية زهير علي الشعلان ترأس اجتماعا للجنة العليا للدفاع المدني، لتقييم إجراءات السلامة في مستشفى الديوانية التعليمي ومستشفى النسائية والأطفال، بحضور مدير عام صحة الديوانية صباح الهاملي ومدراء المستشفيات ومدير شعبة الرقابة الصحية ومدير الدفاع المدني حيدر حمادي”.

وقال المحافظ زهير علي الشعلان، “وجهنا خلال الاجتماع بإزالة الأبنية والمخازن المبنية من مادة (السندويتش بنل) وإزالة ألواح التغليف الداخلي المصنوعة من الخشب والبلاستك”.

وأشار الشعلان الى “توفير عجلات إطفاء تعمل لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة منظومات إعطاء الأوكسجين داخل الردهات ونصب منظومة إنذار عن الحريق تلقائية (متحسسات) تغطي جميع بنايات وأقسام مستشفى الديوانية التعليمي ومستشفى النسائية والأطفال في المحافظة”.

فيما أكد مدير الدفاع المدني في الديوانية حيدر حمادي، أنه “تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات الطبية وعملية الإخلاء ومكافحة الأوبئة وجاهزية الدفاع المدني في تقديم الإمدادات الطبية في الحالات التي تستدعي تواجد الفرق الميدانية التابعة للدفاع المدني في حالات الحوادث والعوارض الطارئة”.

إلى ذلك، أغلقت دائرة صحة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عدداً من الصيدليات والعيادات المخالفة للضوابط والشروط الصحية.

وقال مدير عام صحة الديوانية صباح محسن، إن “المفارز الصحية التابعة إلى دائرة صحة الديوانية وبإشراف قسم التفتيش والشكاوى، قامت بغلق عدد من الصيدليات والعيادات المخالفة لضوابط والتعليمات، في مركز المحافظة”.

وأضاف محسن، أن “الفرق التفتيشية تبذل جهوداً مضاعفة في تنفيذ مهام عملها من خلال القيام بجولات ميدانية على الصيدليات والعيادات المنتشرة في عموم المحافظة”.

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