Posted on by

الجيش الأمريكي يجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه أجرى بنجاح اختباراً روتينياً، لصاروخ “مينيتمان3” الباليستي، العابر للقارات غير المسلح.

وقد تمت التجربة في الساعة 12.49 صباحاً، بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية، بولاية كاليفورنيا، وفقاً لبيان الجيش الأمريكي.

وكانت عملية الإطلاق قد تأجلت، لتجنب تصعيد التوترات مع بكين، خلال استعراض القوة الذي قدمته الصين بالقرب من تايوان، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف بيان الجيش الأميركي، أن التجربة أظهرت “استعداد القوات النووية الأميركية، وتوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للبلاد”.

وبحسب البيان، فإن الغرض من اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هو التحقق من سلامة وأمن وفعالية واستعداد نظام الأسلحة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

الكلمات الدلالية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close