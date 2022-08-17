الجيش الأمريكي يجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه أجرى بنجاح اختباراً روتينياً، لصاروخ “مينيتمان3” الباليستي، العابر للقارات غير المسلح.

وقد تمت التجربة في الساعة 12.49 صباحاً، بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية، بولاية كاليفورنيا، وفقاً لبيان الجيش الأمريكي.

وكانت عملية الإطلاق قد تأجلت، لتجنب تصعيد التوترات مع بكين، خلال استعراض القوة الذي قدمته الصين بالقرب من تايوان، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف بيان الجيش الأميركي، أن التجربة أظهرت “استعداد القوات النووية الأميركية، وتوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للبلاد”.

وبحسب البيان، فإن الغرض من اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هو التحقق من سلامة وأمن وفعالية واستعداد نظام الأسلحة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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