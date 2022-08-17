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المختصر المفيد.كتائب حزب الله: سنتخذ قرارات ميدانية لحماية                    السلم المجتمعي….

احمد صادق.

 حسنا فعلت كتائب حزب الله ببيانها في 16/آب/2022 الذي جاء فيه:

إننا في كتائب حزب الله سنتخذ قرارات ميدانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي، عملا بالتكليف لدفع الشر عن شعبنا العزيز”. والمقصود بالقرارات الميدانية هو التصدي للتحشيد المتصاعد في الشارع الذي يقوده مقتدى الصدر وربما المقصود، أيضا، التحشيد المقابل الأقل تصعيدا في الشارع الذي يقوده نوري المالكي ومنع الأحداث أن تتطور إلى حرب أهلية شيعية شيعية….. ولكن نسأل: هل أن كتاب حزب الله جهة حكومية رسمية أو أنها مخولة من قبل الحكومة لتصدر هذا البيان وتدعي هذا التكليف أم هي مخولة من جهة خارجية، أم هي، في حقيقة الأمر، فصيل حزبي مسلح يعمل خارج القانون وبالتالي هي حكومة داخل حكومة حالها حال بقية الفصائل المسلحة الخارجة على القانون.

مع ذلك، حسنا فعلت كتائب حزب الله ….!

…. أحيانا، يكون من الضروري دفع الشر بالشر ليتخلص ويسلَم الناس من الشرور  …..!

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