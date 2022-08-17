انفجارات شبه جزيرة القرم متواصلة.. ووزارة الدفاع الروسية تقول إنها أعمال تخريبية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن مستودعاً عسكرياً في شمال شبه جزيرة القرم، تضرر جرّاء “أعمال تخريب”، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وذكر مسؤولون في شبه جزيرة القرم، في وقت سابق اليوم، أن حريقاً كبيراً اندلع في مستودع للذخيرة بالمنطقة، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية “تاس”، عن وزارة الدفاع قولها، إن البنية التحتية المدنية، ومنها محطة للطاقة الكهربائية، تضررت نتيجة “التخريب”.

من جانبها، لم تؤكد أوكرانيا أو تنف تورطها في سلسلة التفجيرات الأخيرة، في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا في عام 2014.

وقد نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الدفاع قولها، الثلاثاء، إن انفجاراً وقع في مستودع ذخيرة ببلدة “مايسكوي”، في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، في وقت سابق من اليوم، ولم يوقع إصابات خطيرة.

كذلك نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها، إن حريقاً اندلع في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة، بينما أظهرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل، انفجارات عنيفة وقعت المنطقة المذكورة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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