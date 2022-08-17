عدن .. طبيب يحقق انجاز طبي بعلاج حالة نادرة لطفل بعمر 6 أشهر



عدن:خاص



استمرار للإنجازات الطبية التي يحققها نجح بفضل الله وكرمه استشاري جراحة

العظام والتشوهات الخلقية للأطفال الدكتور عماد عبدالمجيد الشعيبي في

اجراء عدة عمليات جراحية بمراحل متعددة لطفل بعمر 6 اشهر يعاني من تشوهات

خلقية متعددة بمناطق متفرقة من الجسم. حيث وصل الطفل ذو الستة اشهر الى

المستشفى وهو يعاني من تشوه خلقي في القدمين، وخلع في مفصل الركبتين،

وخلع في مفصل الحوض الايسر ، وتقوس شديد في العمود الفقري اكثر من ٦٠

درجه؛ والذي أدى الى صعوبة في التنفس وقصور في وظيفة القلب بسبب اعوجاج

العمود الفقري.



وفور وصول الطفل المريض الى المستشفى، قرر الاستشاري ان يتم العلاج على

مرحلتين بما يتناسب مع عمر الطفل . حيث تم في المرحلة الاولى اصلاح القدم

الايسر والقدم الايمن وخلع مفصل الركبة بواسطة الجبس، وذلك بواسطة عمل

جبس كل اسبوع لمدة ٤ اسابيع.. حيث ان الطفل ما يزال صغيراً فينبغي في مثل

هذه الحالات عمل جبس في امكانية لإرجاع العظم بواسطة الجبس وتحويل

العملية من عملية كبرى الى عملية صغرى.



فيما تم في المرحلة الثانية وفي الاسبوع الخامس تحديداً بعد الجبس

مباشرة اجراء عمليات صغرى للقدم الايسر وللقدم الايمن ومفصل الركبة

ومفصل الحوض. ثم بعد ذلك تم عمل جبس اصلاح العمود الفقري بطريقة عالمية

حديثة لأول مره يتم اجراءها في اليمن وهذه طريقة جديدة وحديثه، وقد اجريت

لأول مرة في العالم من قبل العالم Mehata.



تجدر الاشارة الى ان هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة للتشوهات

الخلقية المتعددة على مستوى العالم في جراحة الاطفال ونسبة تواجدها 1%

تقريباً ، ويتم اجراءها في مراكز متخصصة بجراحة الاطفال. وكانت الطريقة

القديمة تتمثل في ترك الطفل حتى يتجاوز عمره العام ثم يتم اجراء عملية

كبرى . وهذا النوع من العمليات له مضاعفات .



يذكر ان هذه العملية كانت ستكلف اسرة المريض اعباء مالية كثيرة في حال تم

السفر الى الخارج ، ولكن بفضل الله وكرمه وبفضل تواجد الاستشاري في جراحة

العظام والتشوهات الخلقية للأطفال الدكتور عماد الشعيبي ، فقد تم اجراء

العملية في مستشفى النقيب بالعاصمة عدن .

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