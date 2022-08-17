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عدن .. طبيب يحقق انجاز طبي بعلاج حالة نادرة لطفل بعمر 6 أشهر

عدن:خاصاستمرار للإنجازات الطبية التي يحققها نجح بفضل الله وكرمه استشاري جراحةالعظام والتشوهات الخلقية للأطفال الدكتور عماد عبدالمجيد الشعيبي فياجراء عدة عمليات جراحية بمراحل متعددة لطفل بعمر 6 اشهر يعاني من تشوهاتخلقية متعددة بمناطق متفرقة من الجسم. حيث وصل الطفل ذو الستة اشهر الىالمستشفى وهو يعاني من تشوه خلقي في القدمين، وخلع في مفصل الركبتين،وخلع في مفصل الحوض الايسر ، وتقوس شديد في العمود الفقري اكثر من ٦٠درجه؛ والذي أدى الى صعوبة في التنفس وقصور في وظيفة القلب بسبب اعوجاجالعمود الفقري.وفور وصول الطفل المريض الى المستشفى، قرر الاستشاري ان يتم العلاج علىمرحلتين بما يتناسب مع عمر الطفل . حيث تم في المرحلة الاولى اصلاح القدمالايسر والقدم الايمن وخلع مفصل الركبة بواسطة الجبس، وذلك بواسطة عملجبس كل اسبوع لمدة ٤ اسابيع.. حيث ان الطفل ما يزال صغيراً فينبغي في مثلهذه الحالات عمل جبس في امكانية لإرجاع العظم بواسطة الجبس وتحويلالعملية من عملية كبرى الى عملية صغرى. فيما تم في المرحلة الثانية وفي الاسبوع الخامس تحديداً بعد الجبسمباشرة اجراء عمليات  صغرى للقدم الايسر وللقدم الايمن ومفصل الركبةومفصل الحوض. ثم بعد ذلك تم عمل جبس اصلاح العمود الفقري بطريقة عالميةحديثة لأول مره يتم اجراءها في اليمن وهذه طريقة جديدة وحديثه، وقد اجريتلأول مرة في العالم من قبل العالم Mehata.تجدر الاشارة الى ان هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة للتشوهاتالخلقية المتعددة على مستوى العالم في جراحة الاطفال ونسبة تواجدها 1%تقريباً ، ويتم اجراءها في مراكز متخصصة بجراحة الاطفال. وكانت الطريقةالقديمة تتمثل في  ترك الطفل حتى يتجاوز عمره العام ثم يتم اجراء عمليةكبرى . وهذا النوع من العمليات له مضاعفات .يذكر ان هذه العملية كانت ستكلف اسرة المريض اعباء مالية كثيرة في حال تمالسفر الى الخارج ، ولكن بفضل الله وكرمه وبفضل تواجد الاستشاري في جراحةالعظام والتشوهات الخلقية للأطفال الدكتور عماد الشعيبي ، فقد تم اجراءالعملية في مستشفى النقيب بالعاصمة عدن .

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